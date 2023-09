La piste reprend ses droits à Grenoble

La piste iséroise se prépare à vibrer de nouveau au rythme des courses de coureurs, promettant trois soirées de festivités et de passion cycliste. Et qui mieux que la championne du monde de vitesse individuelle, Mathilde Gros, pour être la tête d’affiche de cet événement de gala ?

Mathilde Gros : « Participer à la renaissance de cet événement me remplit de joie et de fierté », confie Mathilde Gros, également double championne d’Europe de keirin en 2018 et 2019. « C’est une occasion inédite de promouvoir notre discipline et de partager notre passion avec le public français, à l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rayan Helal, mon collègue du pôle France, m’en a parlé avec des étoiles dans les yeux. Il se souvient, encore jeune coureur, d’avoir vu des grands noms comme Grégory Baugé. Pour lui, c’était un moment incroyable de côtoyer de tels champions. »

Un retour minutieusement orchestré

Pour marquer ce retour, les 3 Jours Cyclistes de Grenoble, orchestrés par Guy Chanal, accueilleront une pléiade de spécialistes mondiaux de la discipline, dont :

Marie Divine Kouamé, 21 ans, championne du monde 2022 et vice-championne d’Europe 2023 du 500m contre-la-montre.

Rayan Helal, 24 ans, médaillé de bronze en vitesse par équipes aux JO de Tokyo 2020 et vice-champion du monde en 2021.

Florian Grengbo et Sébastien Vigier, tous deux médaillés olympiques et mondiaux en vitesse par équipes.

Louis Pijourlet, détenteur récent du record de France de l’heure et multiple champion de France.

Thomas Boudat, champion du monde de l’omnium en 2014 et champion d’Europe de poursuite par équipes en 2022.

Marion Borras, médaillée mondiale de poursuite par équipes, qui tentera de battre le record du tour de piste le samedi 28 octobre.

Le programme détaillé des 3 Jours Cyclistes de Grenoble 2023

Le format de la compétition a été méticuleusement repensé pour ce grand retour, mettant particulièrement à l’honneur les femmes avec un prize-money équivalent à celui des hommes. Les étoiles du sport adapté, telles que Louis Furhmann et Vincent Pomorski, multiples vainqueurs aux Global Games 2023, seront également de la partie.

Les jeunes coureurs des catégories minimes, cadets et juniors auront également l’opportunité de briller lors des compétitions du Top 13-18, dont les sélections se sont déroulées en septembre, en présence de Mathilde Gros et Rayan Helal.

L’aspect festif de l’événement n’a pas été négligé, avec des spectacles et une offre de restauration de haute qualité. Les 3 Jours Cyclistes de Grenoble, ayant marqué l’histoire du cyclisme sur piste de 1990 à 2014, reviennent pour mêler sport de haut niveau, spectacle et gastronomie, dans la lignée des grands noms du cyclisme tels qu’Eddy Merckx, Bernard Thévenet et Laurent Fignon.