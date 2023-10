Une épreuve historique ressuscitée

Neuf ans après la dernière édition des 3 Jours Cyclistes en 2014, le Palais des Sports de Grenoble (Isère) a vibré à nouveau du 26 au 28 octobre. Un grand bravo à l’organisateur Guy Chanal et ses équipes, ainsi qu’à la ville de Grenoble pour avoir redonné vie à cette compétition mémorable du cyclisme sur piste.

Les performances à l’honneur

Marion Borras, représentant l’équipe Saint-Michel-Mavic-Auber93 / UC Pontcharra Grésivaudan, a créé la sensation en battant le record de Jeannie Longo sur la piste de Grenoble avec un impressionnant chrono de 3’38’’811 sur 3000m, soit une moyenne de 49,357km/h.

Louis Pijourlet, formé à l’UC Pontcharra et au Cyclisme Seyssinet Seyssins, a brillamment décroché la première place du classement général des 3 Jours en omnium.

Quant à Rayan Helal, lui aussi formé au Cyclisme Seyssinet Seyssins, il a dominé le classement de la vitesse hommes.

Les autres catégories brillent également

Ange Richiero, représentant l’ESSM Cyclisme 38 et en duo avec Louis Fuhrmann, a triomphé en sport adapté. Chez les jeunes, Emma Jimenez Palos de l’équipe Lyon Sprint Evolution s’est distinguée chez les féminines, tandis que Nathan Marcoux et Maxime Buffaz, tous deux de l’EC Saint Etienne Loire, ont respectivement remporté les catégories U17 et U19 hommes.

Vers une nouvelle édition en 2024

Les amateurs et passionnés de cyclisme sur piste peuvent se réjouir, car une nouvelle édition est prévue pour 2024. Une nouvelle opportunité pour les talents émergents et confirmés de briller à nouveau.