Nino Schurter et Filippo Colombo (SCOTT-SRAM MTB Racing) ont parfaitement manœuvré en fin 1ʳᵉ étape de l’Absa Cape Epic 2025, célèbre course par étapes VTT qui a lieu en Afrique-du-Sud. Dans la catégorie Aramex UCI Femmes, Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane (Toyota |Specialized) ont pris le contrôle à mi-parcours de la course pour remporter la première étape avec plus de cinq minutes d’avance sur Vera Looser et Alexis Skarda (EƯicient Infiniti SCB SRAM), deuxièmes. Elles mènent désormais la catégorie Aramex UCI Femmes avec sept minutes d’avance.

Chez les hommes, le peloton principal est resté groupé pendant le premier tiers de la course. À environ 58 km du départ de l’étape de 96 km, neuf équipes, dont les vainqueurs du Prologue WILIER-VITTORIA (Luca Braidot et Simone Avondetto), ORBEA Leatt Speed ​​Company (Lukas Baum et Georg Egger) et SCOTT-SRAM MTB Racing, étaient toutes ensemble. Simone Avondetto (WILIER-VITTORIA) a gravi la dernière montée du jour, entraînant son partenaire Luca Braidot dans son sillage. La pression a semblé trop forte pour Braidot, qui a faibli dans les derniers kilomètres, permettant à Schurter et Colombo de prendre l’avantage et de remporter l’étape avec 31 secondes d’avance. Cette avance a également permis au duo suisse de prendre la tête du classement général.

Nino Schurter :

« C’était une journée difficile. Certains passages étaient amusants, mais la course était intense. C’était difficile dès le départ et j’ai trouvé les portions plates assez difficiles. Je n’aime vraiment pas le plat. Je préfère les zones de montagne ! Dès le début, Luca et Simone ont attaqué fort et nous nous sommes retrouvés coincés dans un terrain accidenté où nous n’avons pas pu réagir. J’ai un peu régulé mon rythme, puis à la fin, j’ai réalisé que Luca avait peut-être un peu trop forcé, ce qui nous a permis de revenir. J’ai beaucoup de chance, car je pense que Filippo est le coureur le plus fort du peloton. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’Absa Cape Epic 2025

Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – SCOTT-SRAM MTB Racing – 3:51:03 Luca Braidot et Simone Avondetto – WILIER-VITTORIA – 3:51:34 Lukas Baum et Georg Egger – ORBEA Leatt Speed ​​Company – 3:53:07 Samuele Porro et Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea – 3:53:43 Fabian Rabensteiner et Simon Stiebjahn – Torpado x Singer – 3:53:53

Classement général Hommes :

Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – SCOTT-SRAM MTB Racing – 4:51:08 Luca Braidot et Simone Avondetto – WILIER-VITTORIA – 4:51:19 Lukas Baum et Georg Egger – ORBEA Leatt Speed Company – 4:54:22 Fabian Rabensteiner et Simon Stiebjahn – Torpado x Singer – 4:55:59 Samuele Porro et Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea – 4:56:22