La célèbre course à étapes de VTT sud-africaine, l’Absa Cape Epic, est considérée comme l’une des plus difficiles au monde. Avec plus de 600 kilomètres à parcourir et plus de 15 000 mètres de dénivelé, cette course mettra à l’épreuve la résistance et la performance des participants, y compris Vincenzo Nibali, l’un des sept coureurs à avoir remporté les trois Grands Tours. Pour cette aventure, Nibali portera des équipements de la marque italienne Q36.5, dont il est l’ambassadeur technique.

Pour Nibali, le VTT ouvre de nouvelles perspectives

Le coureur professionnel, qui est passé du cyclisme sur route au VTT, se prépare à repousser ses limites lors de cette course. Dans une interview accordée à Q36.5, Nibali a expliqué que le VTT lui a offert une nouvelle perspective sur le cyclisme. « Le VTT est différent de la route, car il y a plus de variété dans les parcours. Cela demande plus de compétences techniques et plus de force. C’est un défi différent de celui de la route », a-t-il déclaré.

Q36,5 partenaire technique de Nibali

Nibali est convaincu que les équipements Q36.5 l’aideront à affronter les conditions extrêmes de la course. La marque italienne est connue pour sa recherche avancée dans la technologie textile et pour ses produits innovants et de qualité supérieure. La tenue de Nibali comprendra l’emblématique cuissard à bretelles Unique, le maillot à manches courtes R2, les chaussures de cyclisme Unique Adventure, les sous-vêtements techniques Zero Mesh, les chaussettes Leggera, le gilet Air Vest et les gants d’été à doigts longs.

Dans l’interview, Nibali a également parlé de ses objectifs pour la course. « Mon objectif est de terminer la course, ce qui est déjà un grand défi. Je veux aussi tester les équipements de Q36.5 dans des conditions extrêmes et voir comment ils se comportent. C’est un test important pour moi en tant qu’ambassadeur de la marque ».

La participation de Vincenzo Nibali à l’Absa Cape Epic 2023 est une occasion pour l’ex-coureur professionnel de tester les équipements de la marque italienne Q36.5 dans des conditions extrêmes. Avec son expérience et sa passion pour le cyclisme, Nibali est prêt à relever ce nouveau défi et à repousser ses limites lors de cette course légendaire.