L’équipe 100 % italienne WILIER-VITTORIA, composée de Luca Braidot (ITA) et Simone Avondetto (ITA), a une nouvelle fois réalisé une belle course en remportant la 3ᵉ étape de l’Absa Cape Epic 2025 grâce à un sprint final époustouflant, devant Nino Schurter (SUI) et Filippo Colombo (SUI) de SCOTT-SRAM MTB Racing, qui conservent la tête du classement général.

Chez les femmes, Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane, les leaders actuels du classement général, l’équipe Toyota | Specialized, ont connu une journée difficile sur le parcours, mais ont néanmoins réussi à s’imposer avec une belle domination, remportant leur quatrième victoire d’étape consécutive.

Le classement de la 3ᵉ étape de l’Absa Cape Epic 2025

1 Luca Braidot et Simone Avondetto – Wilier-Vittoria – 3:22:44

2 Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – Scott-SRAM MTB Racing – 3:22:45 (+1)

3 Marco Joubert et Tristan Nortje – Imbuko ChemChamp A – 3:22:56 (+12)

4 Samuele Porro et Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea – 3:25:15 (+2:31)

5 Marc Pritzen et Wessel Botha – Honeycomb 226ers – 3:27:31 (+4:47)

Classement général Hommes :

1 Nino Schurter et Filippo Viero Colombo – Scott-SRAM MTB Racing – 10:27:25

2 Luca Braidot et Simone Avondetto – Wilier-Vittoria – 10:28:08 (+43)

3 Marco Joubert et Tristan Nortje – Imbuko ChemChamp A – 10:37:14 (+9:49)

4 Samuele Porro et Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea – 10:40:03 (+12:38)

5 Fabian Rabensteiner et Simon Stiebjahn – Torpado x Singer – 10:40:23 (+12:58)

Classement de la 3ᵉ étape de la catégorie Aramex UCI Femmes

1 Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane – Toyota | Specialized – 4:14:53

2 Vera Looser et Alexis Skarda – Efficient Infiniti SCB SRAM – 4:19:30 (+4:37)

3 Bianca Haw et Hayley Preen – TitanRacing SE Honeycomb – 4:21:58 (+7:05)

4 Katazina Sosna-Pinele et Claudia Peretti – Torpado Kenda FSA WMN – 4:29:04 (+14:11)

5 Haley Smith et Ella Bloor – (MAAP) – 4:29:56 (+15:03)

Classement général Femmes

1 Annika Langvad et Sofia Gomez Villafane – Toyota | Specialized – 12:54:15

2 Vera Looser et Alexis Skarda – Efficient Infiniti SCB SRAM – 13:08:14 (+13:59)

3 Bianca Haw et Hayley Preen – TitanRacing SE Honeycomb – 13:20:16 (+26:01)

4 Katazina Sosna-Pinele et Claudia Peretti – Torpado Kenda FSA WMN – 13:33:27 (+39:12)

5 Rosa Van Doorn et Janina Wust – BUFF MEGAMO – 13:35:34 (+41:19)