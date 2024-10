Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 42ᵉ édition du Chrono des Nations. Au terme des 45,4 kilomètres du parcours autour des Herbiers, le Suisse a signé le meilleur temps en 51:53″, à plus de 52,5 Km/h de moyenne. Il devance, de justesse, Jay Vine (UAE Team Emirates), +04″, et Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious), +05″. Déjà vainqueur en 2021 et 2022, Küng remporte le Chrono des Nations pour la troisième fois de sa carrière.

KÜNG KÜNG KÜNG !

Vainqueur du Chrono des Nations 🏆 pic.twitter.com/ba1uKJeec3 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 13, 2024

Le classement du Chrono des Nations

Stefan Küng Jay Vine Jihan Price Pejtersen

Results powered by FirstCycling.com