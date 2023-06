La 3ème et dernière étape du CIC-Tour Féminin International des Pyrénées a été annulée pour maintenir la sécurité des participantes.

Le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées n’ira pas à son terme. Lors deux premières étapes, plusieurs voitures se sont retrouvées sur le circuit, parfois même à contre-sens des coureurs. Certaines formations comme la Jumbo-Visma avait décidé de se retirer de la course avant même le verdict de l’UCI ce dimanche matin. Finalement, suite à la demande de plusieurs participantes et du syndicat des athlètes, CPA Women, l’UCI a annoncé que le 3ème étape n’aurait pas lieu pour « maintenir la sécurité des coureurs ». Vainqueur de l’étape reine hier au sommet d’Hautacam, Marta Cavalli (FDJ-SUEZ) remporte ce CIC-Tour Féminin International des Pyrénées.

❌ The last stage of the Tour des Pyrenées was cancelled. We agree with this decision. The safety of the riders should always be everyone’s first priority. We are happy the UCI made the call to cancel.#unlockyourpotential #GearUp #Wolfpack⁣⁣

