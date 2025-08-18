Mathieu van der Poel sera au départ de la Coupe du monde de VTT aux Gets, qui a lieu du 28 au 31 août.

Trois mois après ses deux chutes sur la Coupe du monde à Nove Mesto, Mathieu van der Poel fera retour en VTT à l’occasion de la Coupe du monde aux Gets, qui se déroule du 28 au 31 août. Quelques semaines avant les mondiaux de la discipline, l’un de ses grands objectifs de la saison, le Néerlandais va se tester sur le circuit haut savoyard. Avant ça, MVDP va également disputer le Renewi Tour, course par étapes sur route, qui a lieu en Belgique.