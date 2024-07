Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Czech Tour. Après avoir attaqué dans la dernière difficulté du jour, le Français s’est finalement imposé au terme d’un sprint sur des pavés dans les rues de Šternberk. Il devance Marc Hirschi (UAE Team Emirates), qui remporte le classement général, et Sergio Higuita (Red Bull Bora-Hansgrohe). Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et Sergio Higuita complètent le podium final. Six jours avant la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris, Alaphilippe a décroché sa troisième victoire de la saison et fait le plein de confiance.

Julian Alaphilippe wins the final stage of Czech Tour! Marc Hirschi takes home the final GC. #czechtour https://t.co/8SxWy5bmfD pic.twitter.com/30Lbhm8CaF — Eemeli (@LosBrolin) July 28, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Czech Tour

Julian Alaphilippe Marc Hirschi Sergio Higuita

