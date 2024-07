Thomas Gloag (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Czech Tour. Après une terrible chute en août dernier après avoir percuté une voiture à l’entraînement, le Britannique était de retour à la compétition cette semaine en République Tchèque. Après avoir attaqué dans la dernière ascension de Dlouhé stráně (12,3 km à 6,7%), le coureur de la Visma | Lease a Bike s’est imposé en solitaire. À 22 ans, il décroche sa première victoire chez les professionnels, devant Marc Hirschi (UAE Team Emirates), qui conserve la tête du classement général, et Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Absolute wow stuff again! Thomas Gloag wins the third stage of the Czech Tour, which is his first race after a break of 362 days, incredible ride! Team Visma youngsters on fire 🔥 #CzechTourhttps://t.co/hMJG3qRJvy pic.twitter.com/PvfayzUbBM

— Eemeli (@LosBrolin) July 27, 2024