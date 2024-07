Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Czech Tour. Après avoir attaqué dans le dernier kilomètre, le Suisse s’est imposé au sommet de Pustevny (9,5 km à 5,7%). Il devance son coéquipier Diego Ulissi, +11″ et Sergio Higuita (Red Bull Bora-Hansgrohe), +14″. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) termine 6ᵉ à 17″. Hirschi décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général de ce Czech Tour.

Marc Hirschi wins the second stage of Czech Tour. 1-2 with Diego Ulissi. UAE continues to cook. #CzechTourhttps://t.co/4tS1RbUKMr pic.twitter.com/eZHE8Pke2d

— Eemeli (@LosBrolin) July 26, 2024