Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, l’Elfstedenrace aux Pays-Bas. Le vent a soufflé très fort tout au long des 200 kilomètres de course et c’est un groupe de 13 coureurs qui s’est disputé la victoire au sprint. À ce jeu-là, c’est Jasper Philipsen qui a été le plus rapide devant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Davide Bomboi (TDT-Unibet Cycling Team). À 25 ans, Philipsen décroche sa quinzième victoire de la saison avant de prendre le départ du Tour de Turquie dans quelques jours.

Le classement de l’Elfstedenrace