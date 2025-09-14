Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 92ᵉ édition du GP de Fourmies, 15ᵉ manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Le Français s’est facilement imposé au sprint devant Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team). Paul Magnier décroche sa sixième victoire de la saison tandis que Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) conserve la tête du classement général de la Coupe de France.

Le classement du GP de Fourmies 2025