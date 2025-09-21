Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 79ᵉ édition du Grand Prix d’Isbergues, 16ᵉ manche de la coupe de France de cyclisme 2025. Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant son coéquipier Matthew Brennan et Jason Tesson (TotalEnergies). Plusieurs coureurs ont chuté dans le peloton, dont Paul Penhoët, le sprinter de la Groupama-FDJ.

Le classement du Grand Prix d’Isbergues
  1. Olav Kooij
  2. Matthew Brennan
  3. Jason Tesson

Crédit : LNC / marie.vaning