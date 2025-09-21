Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 79ᵉ édition du Grand Prix d’Isbergues, 16ᵉ manche de la coupe de France de cyclisme 2025. Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant son coéquipier Matthew Brennan et Jason Tesson (TotalEnergies). Plusieurs coureurs ont chuté dans le peloton, dont Paul Penhoët, le sprinter de la Groupama-FDJ.

Olav Kooij a remporté au sprint le #GPIsbergues devant Matthew Brennan et JAson Tesson pic.twitter.com/clnElJgPJD — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) September 21, 2025

Le classement du Grand Prix d’Isbergues