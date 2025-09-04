Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Idéalement lancé par Olav Kooij, Brennan s’impose facilement au terme de ce sprint en faux plat montant et permet à la Visma | Lease a Bike de poursuivre son sans faute sur ce Tour de Grande-Bretagne. Il devance Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) et Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG). Olav Kooij conserve le maillot vert de leader, 10″ devant Brennan.
A British winner on British roads! 🇬🇧
Green jersey Olav Kooij sets up teammate Matty Brennan to take the victory on Stage Three in Ampthill 👏
📺 Watch the Lloyds Tour of Britain Men LIVE on ITV4 and YouTube#ToBM | @LloydsBank pic.twitter.com/yK3WFyhyQi
— Lloyds Tour of Britain (@TourofBritain) September 4, 2025
