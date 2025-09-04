Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Idéalement lancé par Olav Kooij, Brennan s’impose facilement au terme de ce sprint en faux plat montant et permet à la Visma | Lease a Bike de poursuivre son sans faute sur ce Tour de Grande-Bretagne. Il devance Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) et Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG). Olav Kooij conserve le maillot vert de leader, 10″ devant Brennan.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
  1. Matthew Brennan
  2. Alberto Dainese
  3. Rui Oliveira

Crédit : SWpix.com