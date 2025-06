Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 61ᵉ édition du Grand Prix du canton d’Argovie, course d’un jour qui a lieu juste avant le Tour de Suisse. L’Américain s’est imposé en solitaire après avoir attaqué du groupe de tête à trois kilomètres de l’arrivée. Il devance Thibau Nys (Lidl-Trek), qui avait gagné la course il y a deux ans, et Jan Christen (Swiss Cycling). Premier Français, Clément Champoussin (XDS Astana Team) prend la 5ᵉ place.

Sorti à 3 km du terme d’un groupe de 5, Neilson Powless a gagné le 🇨🇭#GPGippingen Thibau Nys a réglé le groupe de chasse devant Jan Christen et Mauro Schmid. Clément Champoussin a fini 5e pic.twitter.com/XKAbzxPCce — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 13, 2025

Le classement du Grand Prix du canton d’Argovie 2025

Neilson Powless Thibau Nys Jan Christen

