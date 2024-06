Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a remporté, ce vendredi, le GP du Canton d’Argovie, course de préparation qui a lieu juste avant le Tour de Suisse. Le Belge s’est imposé dans les rues de Leuggern en réglant au sprint un groupe de favoris. Il devance Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) et Roger Adria (Bora-Hansgrohe). Les deux coureurs de la Lidl-Trek Andrea Bagioli et Thibau Nys ont chuté dans le sprint final. À 24 ans, Van Gils poursuit son excellente saison et décroche son troisième succès en 2024.

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) continued his insane season with a victory today in GP Kantons Aargau. 👏🇧🇪 He beat Bettiol, Adria and Del Toro. The sprinter Thibau Nys crashed after a collision with his own teammate Bagioli. #GPGippingen@LRoisDuPelotonpic.twitter.com/jodQfyaeRC — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 7, 2024

La réaction de Maxim Van Gils :

« Je n’ai pas ressenti de super sensations aujourd’hui, probablement parce que je venais juste de m’entraîner en altitude. C’était une course difficile, avec cette montée à chaque tour. Il faisait aussi très chaud aujourd’hui. Mais l’équipe a fait un excellent travail du début à la fin. C’était une bataille pour être parmi les premiers dans ce dernier virage. Pascal (Eenkhoorn) m’a amené jusqu’en deuxième position, c’était un peu trop tôt, je ne voulais pas être devant tout de suite (rires). Alors, je me suis laissé un peu reculer. À 200 mètres, j’ai vraiment foncé et j’ai senti qu’il me restait beaucoup d’énergie dans le réservoir. Maintenant, j’ai encore une journée de repos avant que le Tour de Suisse ne commence vraiment. J’ai hâte d’y être. »

Le classement du GP du Canton d’Argovie

Maxim Van Gils Alberto Bettiol Roger Adria

