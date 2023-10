Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce dimanche, la 30ᵉ édition de la Japan Cup à Utsunomiya. À 25 kilomètres de l’arrivée, le Portugais passe à l’offensive, rejoint par Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) et Guillaume Martin (Cofidis). Ces deux derniers coureurs tentent d’anticiper dans le final, mais c’est Rui Costa qui s’impose au sprint devant Engelhardt et Guillaume Martin. À 37 ans, le champion du monde 2013 signe sa cinquième victoire de la saison, lui qui devrait quitter Intermarché-Circus-Wanty dans les prochaines semaines.

Rui Costa a remporté la #JapanCup en battant au sprint Felix Enhelhardt et Guillaume Martin. #cyclisme #wielrennen #japancupcycleroadrace pic.twitter.com/u3ziAjoBQt — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 15, 2023

La réaction de Rui Costa

« Gagner la Japan Cup est spécial pour moi. En janvier, j’ai remporté ma première course de la saison à Majorque. 9 mois plus tard, je remporte ma dernière course de la saison au Japon. C’est aussi la 20ᵉ victoire de mon équipe en 2023. Je suis tellement heureux et fier ».

Le classement de la Japan Cup