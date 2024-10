Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 31ᵉ édition de la Japan Cycling Cup. Au terme des 144 kilomètres de course disputés atour de Utsunomiya, l’Américain s’est imposé au terme d’un sprint en petit comité. Il devance Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) et Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Vainqueur du Gran Piemonte il y a dix jours, Powless conclut sa saison 2024 de la plus belle des manières avec une deuxième victoire.

Neilson Powless s’adjuge la #JapanCup, son 2e succès sur cette épreuve en 2022. L’Américain a battu au sprint Ilan Van Wilder et Matej Mohoric pic.twitter.com/jeKG4PO4Xk — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 20, 2024

Le classement de la Japan Cycling Cup

Neilson Powless Ilan Van Wilder Matej Mohoric

