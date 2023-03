La 21e édition de la Roue Tourangelle s’annonce comme un événement majeur du calendrier cycliste français, avec un parcours particulièrement difficile. Le directeur de course, Bernard Machefer, a prévu un itinéraire accidenté de 202 km comprenant vingt-six bosses, dont certaines atteignent des pentes allant jusqu’à 11%, ainsi qu’un secteur pavé de 1 km à Villandry. Les conditions météorologiques pourraient également compliquer la tâche des coureurs, avec des températures de seulement 8°C le matin et des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h.

Le parcours de la Roue Tourangelle 2023

Le profil et les bosses de la Roue Tourangelle 2023 en détails

Qui sont les favoris pour succéder à Nacer Bouhanni ?

Le parcours devrait avantager les baroudeurs-puncheurs, et le peloton pourrait vivre des bordures avec la météo prévue. Parmi les coureurs à surveiller, on peut citer Benjamin Thomas (Cofidis) ou encore Julien Simon (TotalEnergies), le vainqueur de la Coupe de France 2022. Du côté des sprinteurs, Gerben Thijssen (Intermarché – Circus – Wanty) et Jason Tesson (TotalEnergies) feront tout pour succéder à Nacer Bouhanni, vainqueur de l’édition précédente, mais qui, malade, sera absent cette année.

Diffusion TV

En direct sur France 3 Centre Val de Loire à partir de 16h45 ou sur le site de France TV.