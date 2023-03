Le coureur irlandais Rory Townsend s’est imposé au sprint sur la Roue Tourangelle 2023, après une course de 202 kilomètres entre Chambray-lès-Tours et Tours. Au sprint final, le champion national d’Irlande en 2022 a devancé Gerben Thijssen (Intermarché Circus Wanty) et Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique)

Un parcours difficile et des conditions climatiques compliquées

Le parcours difficile avec des côtes raides et de nombreux reliefs ont rendu la course de cette cinquième étape de la Coupe de France cycliste particulièrement ardue. Les coureurs ont également dû affronter des conditions climatiques difficiles. Malgré cela, quatre coureurs ont réussi à former une échappée : Tuur Dens de la Team Flanders – Baloise, Nicolas Debeaumarché de St Michel Mavic Auber 93, Celestin Guillon de Go Sport Roubaix Lille Métropole et Axel Narbonne Zuccarelli de Nice Metropole Côte d’Azur. Le groupe a été repris à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée.

Thibault Guernalec a animé la course

La fin de la course a été animée par Thibault Guernalec d’Arkéa-Samsic. Il a réussi à s’échapper du peloton et a tenu bon pendant 23 kilomètres avant d’être rattrapé à 13 kilomètres de la ligne. Malgré plusieurs tentatives d’autres coureurs pour s’échapper du peloton dans les derniers kilomètres, c’est un peloton groupé qui s’est présenté sur le circuit final.

Le peloton a joué le sprint final

La formation Intermarché a activement participé à la course pour Gerben Thijssen qui a fini deuxième. L’équipe Tudor a également effectué le tempo pour son sprinteur Arvid de Kleijn qui a pris la quatrième place. Mais c’est Rory Townsend qui a remporté la course en levant les bras sur la ligne d’arrivée.