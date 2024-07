Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Sibiu Cycling Tour en Roumanie. Le Norvégien s’est imposé au sprint, à la photo finish, au sommet dans l’ascension finale devant Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) et George Bennett (Israel – Premier Tech). Dans un premier temps, Florian Lipowitz avait été désigné vainqueur, mais c’est bien Leknessund qui s’impose et décroche sa première victoire de la saison et sous les couleurs de la formation Uno-X Mobility.

Third for @georgenbennett in stage 1 of the @SibiuTourEN 🥉

A really strong start to the race for the Kiwi rider 👏🏻 #SibiuTour 🇷🇴 #YallaIPT pic.twitter.com/j9LOkfGU1C

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) July 6, 2024