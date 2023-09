Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la Super 8 Classic, anciennement appelé Primus Classic. À plus de 50 kilomètres de l’arrivée, 8 coureurs anticipent le sprint final dans les monts flandriens. On retrouve notamment Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech) ou encore Mathieu Van der Poel (Alepcin-Deceuninck), qui a fait la jonction quelques kilomètres plus tard. Dans le final, le peloton revient à 20″ mais ne parvient pas à reprendre les hommes de tête. Le champion du monde Mathieu Van der Poel décroche sa première victoire avec le maillot arc-en-ciel. Il devance Anthony Turgis et Florian Vermeersch au sprint.

Le classement de la Super 8 Classic