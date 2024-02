Alejandro Osorio (GW Erco Shimano) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour Colombia. Au programme de ce troisième jour de course, les coureurs s’élançaient pour 142 kilomètres de course et des 10 tours de circuit autour de Tunja. Un groupe de costaud s’est détaché dans le final pour se disputer la victoire d’étape. Le champion de Colombie Alejandro Osorio s’impose au sprint devant Rodrigo Contreras (Nu Colombia) et Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost). Egan Bernal (Colombia) prend la cinquième place. 2ᵉ de l’étape, Rodrigo Contreras s’empare de la tête du classement général après avoir pris des bonifications au cours de l’étape.

Boom! The Colombian road race champion Alejandro Osorio wins the third stage of Tour Colombia! 🇨🇴#TourColombia2024 pic.twitter.com/gdyphcZ2XH — Eemeli (@LosBrolin) February 8, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour Colombia