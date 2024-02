Annulé ces trois dernières années, le Tour Colombia est de retour au calendrier. Egan Bernal, Richard Carapaz, Nairo Quintana,… les meilleurs coureurs sud-américains seront au départ.

Le Tour Colombia est de retour au calendrier. Annulée depuis 2020, la quatrième édition de l’épreuve a lieu du 6 au 11 février. Créée en 2018, la course est inscrite au calendrier UCI America Tour. Lors de la dernière édition de la course par étapes, en 2020, Sergio Higuita avait devancé ses coéquipiers Daniel Felipe Martinez et Jonathan Caicedo pour un triplé de l’équipe EF Pro Cycling. Cette année, les stars sud-américaines du cyclisme seront au rendez-vous avec Nairo Quintana, Egan Bernal, Richard Carapaz ou encore Rigoberto Uran.

Le parcours du Tour Colombia

Les sprinters devraient avoir trois opportunités de briller sur ce Tour Colombia. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) et Fernand Gaviria (Movistar Team) seront au départ. La cinquième étape sera décisive dans la lutte pour le classement général avec l’arrivée jugée au sommet de l’Alto de Vino (30,2 km à 5,7%), à 2842 mètres d’altitude.

1ʳᵉ étape : Paipa → Duitama (155.8 km)

2ᵉ étape : Paipa → Santa Rosa de Viterbo (168.6 km)

3ᵉ étape : Tunja → Tunja (141.9 km)

4ᵉ étape : Paipa → Zipaquirá (181.8 km)

5ᵉ étape : Cota → Alto del Vino (138.3 km)

6ᵉ étape : Sopó → Bogotá (138.7 km)

Les favoris du Tour Colombia





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★★





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ★★★





Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) ★★★





Nairo Quintana (Movistar Team) ★★





Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) ★★





Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) ★





Comment suivre le Tour Colombia à la TV ?

Le Colombia Tour ne sera pas diffusé en direct. Vous pourrez retrouver le résultat de chaque étape tous les soirs sur Velo101.