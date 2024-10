Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de Langkawi. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint pour décrocher une troisième victoire cette semaine. Il devance Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team). Après avoir remporté l’étape reine, Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) remporte le classement général de ce Tour de Langkawi 2024. Sur le podium final, il devance Thomas Pesenti (JCL Team UKYO) et Unai Iribar (Equipo Kern Pharma).

Matteo Malucelli wins the final stage of Tour de Langkawi and completes the hat trick with three stage wins! Final GC goes to Max Poole who wins his first stage race as a professional. #LTdL2024https://t.co/GpwIY3a1BG pic.twitter.com/fqSMGflH5h

— Eemeli (@LosBrolin) October 6, 2024