Max Poole (dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de Langkawi. Le Britannique a réglé au sprint un groupe de favoris, composé d’une dizaine de coureurs, au sommet de Cameron Highlands. Il devance Harold Martín López (Astana Qazaqstan Team) et Thomas Pesenti (JCL Team UKYO). À 21 ans, Poole décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Max Poole takes his first professional victory by winning the 3rd stage of Tour de Langkawi!https://t.co/lVtIT3h3gt

#LTdL2024 pic.twitter.com/pT279gW5XZ

— Eemeli (@LosBrolin) October 1, 2024