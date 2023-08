Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce mardi, le Tour de Louvain. Au terme des 192 kilomètres de course, le jeune Belge a réglé au sprint un groupe de 5 coureurs. Il devance Stan van Tricht (Soudal Quick-Step Devo Team), qui a lancé son sprint de loin, et Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), qui vient d’être sacré champion du monde chez les Espoirs à Glasgow il y a trois jours. Deux jours après sa victoire sur la Polynormande, Arnaud De Lie enchaîne et lève les bras pour la 7ᵉ fois cette saison.

Relive the final km of the Tour of Leuven #lottocyclingcup #tourofleuven pic.twitter.com/sM59c3Ejhu — Lotto Cycling Cup (@LottoCyclingCup) August 15, 2023

Le classement du Tour de Louvain