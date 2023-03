La première édition du Tour de Normandie femmes aura lieu du 17 au 19 mars. 4 équipes UCI World Team seront au départ. Voici la présentation de l’épreuve.

Le Tour de Normandie s’ouvre au peloton féminin en 2023 ! Si la course Hommes comptabilise déjà 40 éditions, le Tour de Normandie Femmes aura lieu pour la première fois du 17 au 19 mars prochain. Le 21 février dernier avait lieu la présentation officielle de l’épreuve, durant laquelle le parcours et les équipes ont été dévoilés.

« Chacune des villes départ et arrivée auront un véritable spectacle »

Pour cette première édition du Tour de Normandie, le peloton féminin s’élancera pour 3 étapes. Le grand départ sera donné d’Argentan pour une étape 100% ornaise en direction de Bagnoles de l’Orne. La deuxième étape est tracée sur les côte du Cotentin entre La Haye et Flamanville. Le vent pourrait avoir un rôle important. La troisième et dernière étape sera disputée entre Saint-Pierre-en-Auge et Caen. Un sprint est attendu dans la ville « aux cents clochers ».

« C’est une spécificité de ce Tour de Normandie féminin, nous avons des étapes exclusivement dans les départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados. Ces collectivités nous suivent depuis toujours. C’est important d’avoir des collectivités qui nous soutiennent au même titre que les partenaires privés. Nouveauté de cette édition, chacune des villes départ et arrivée auront un véritable spectacle et le public verra la course à plusieurs reprises », a déclaré Arnaud Anquetil, président du comité d’organisation.

Un plateau relevé

22 équipes seront au départ de ce Tour de Normandie femmes. 4 UCI World Team, 16 UCI Contitental Team, un club et une sélection feront le déplacement. La championne de France Audrey Cordon Ragot (Zaaf Cycling Team) sera la marraine de l’épreuve. La Bretonne sera également au départ de la compétition. Gladys Verhulst (FDJ – Suez), vice-championne de France, et Noémie Abgrall, médaillée de bronze en juin dernier, seront, elles aussi, sur les routes normandes du 17 au 19 mars 2023.

« Ces équipes montrent que le Tour de Normandie féminin attire alors qu’il n’a pas encore eu lieu. Nous avons sûrement une bonne réputation. Je suis fier de compter 12 équipes qui ont participé au Tour de France femmes l’an dernier », poursuit Arnaud Anquetil.

Les 22 équipes :

UCI World Tour Teams

FDJ-Suez Canyon

SRAM Racing

EF Education-TIBCO-SV

Human Powered Health

UCI Continental Teams

AG Insurance-NTXG

Team Arkéa Pro Cycling Team

Ceratizit-WNT Pro Cycling

Cofidis Women

Team DNA Pro Cycling

Laboral Kutxa Fundacion Euskadi

Lifeplus Wahoo

Lotto Dstny Ladies

Mat Atom Developer Wroclaw

Parkhotel Valkenburg

St Michel-Mavic-Auber 93

Stade Rochelais Charente-Maritime

Team Coop-Hitec Products

Team Grand-Est Komugi La Fabrique

UAE Development Team

Zaaf Cycling Team



Club/Sélection

Baloise-WB Ladies

Sélection nationale du Luxembourg

