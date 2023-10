Arnaud Démare (Arkéa-Samsic) a remporté, ce dimanche, la 52ᵉ édition du Tour de Vendée, dernière manche de la coupe de France de cyclisme 2023. Après une chute à 3 kilomètres de l’arrivée, le peloton ne compte plus qu’une vingtaine d’unités. Paul Penhoët (Groupama-FDJ) lance son sprint le premier, mais se fait déborder par Arnaud Démare dans les 100 derniers mètres. Le Picard signe sa première victoire depuis son arrivée chez Arkéa-Samsic en août dernier. Il devance Paul Penhoët et Sandy Dujardin (TotalEnergies). Paul Penhoët succède à Julien Simon (Team TotalEnergies) remporte le classement général de la coupe de France. Pour la dernière course sur route de sa carrière, Peter Sagan (Team TotalEnergies) termine 9ᵉ.

VICTOIRE D'ARNAUD DÉMARE 🎉 pic.twitter.com/AzTOwfvGEu — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 1, 2023

Le classement du Tour de Vendée