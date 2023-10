2ᵉ du Tour de Vendée derrière Arnaud Démare, Paul Penhoët est devenu, à 21 ans, le plus jeune vainqueur de la Coupe de France.

Première saison dans l’équipe World Tour de la Groupama-FDJ réussie pour Paul Penhoët. À 21 ans, le sprinter français a levé les bras à deux reprises cette année : sur le Tour du Finistère (11ᵉ manche de la coupe de Fracnce) et sur une étape du Tour Poitou-Charentes. Ce dimanche, le natif de Clamart a pris la deuxième place du Tour de Vendée derrière Arnaud Démare, lui permettant de marquer suffisamment de points pour dépasser Arnaud De Lie et remporter le classement général de la Coupe de France.

Paul Penhoët :

« C’était assez nerveux. On avait une double motivation, mais aussi une double pression. Au final, on a réussi à tout contrôler avec les gars et je les remercie pour ça. Le boulot a été bien fait par tout le monde, mais je n’ai pas réussi à conclure. Avec le recul, je me dis que j’ai lancé trop tôt, mais il y avait vent de dos et le faux plat montant me correspondait assez bien. Il me restait du jus et je pensais qu’avec un gros jump, je pouvais faire un trou assez rapidement. C’est ce qui s’est passé, mais j’ai pêché dans les cinquante derniers mètres et ça ne pardonne pas sur un sprint comme celui-là. Arnaud était aussi très fort. »

« J’ai des sentiments mitigés, car je venais pour faire coup double. Ceci étant, on peut se consoler avec la victoire de la Coupe de France qui était un objectif pour l’équipe et pour moi. C’était le fil rouge toute la saison avec les gars et ils ont fait le travail jusqu’au bout. L’équipe m’avait parlé de cet objectif il y a un an, ça a toujours trotté dans ma tête depuis, alors ça fait plaisir de pouvoir concrétiser ».