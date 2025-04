Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour des Abruzzes 2025. Au terme de ce dernier jour de course, le Portugais s’est imposé au sprint devant son compagnon d’échappée, Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team), pour décrocher sa deuxième victoire de la semaine. 2ᵉ de l’étape reine ce jeudi, Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) remporte le classement général. Sur le podium final, il devance les Espagnols David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) et Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG).

🔻Il gruppo è troppo lontano, duello tra fuggitivi per il bersaglio grosso!

🔻 The peloton is too far back. It’s down to the two breakaway riders!

⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#IlGirodAbruzzo pic.twitter.com/BVWg40y6KU

