Edison Alejandro Callejas Santos (Petrolike) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour des Abruzzes 2025. À 11 kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension finale de Roccaraso (16.2km à 5.3%), le Colombien profite d’un moment de flottement dans le groupe des favoris pour partir seul. Au terme de cette étape reine pluvieuse, Edison Alejandro Callejas Santos s’impose en solitaire et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), qui s’empare de la tête du classement général, et David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team).

Nobody could stop him today, not the rain, not the GC favourites.

🇨🇴 Alejandro Callejas gets his maiden professional win, and Petrolike’s first success in Europe this year, and what a place to do it. #IlGirodAbruzzo pic.twitter.com/J8NKAxI0gQ

