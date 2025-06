Diego Ulissi (XDS Astana Team) a remporté, ce mardi, la 86ᵉ édition du Tour des Apennins. Parti seul dans la dernière ascension du jour, l’Italien s’est imposé en solitaire après avoir résisté au retour des poursuivants et après 30 kilomètres en solitaire. Il devance Andrii Ponomar (Petrolike) et son coéquipier Simone Velsaco. Avec cette victoire et la troisième place, la formation kazakhe continue sa moisson et empoche près de 200 points UCI.

Le classement du Tour des Apennins 2025

Diego Ulissi Andrii Ponomar Simone Velasco

