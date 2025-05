Aubin Sparfel (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 39ᵉ édition du Tour du Finistère, dixième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Dans le dernier kilomètre, le vainqueur des Boucles de l’Aulne ce jeudi, Lewis Askey (Groupama-FDJ), anticipe, suivi d’Aubin Sparfel. Le jeune français fait parler son punch et s’impose au sprint. Il devance son coéquipier Bastien Tronchon et Émilien Jeannière (TotalEnergies). À 19 ans, Sparfel décroche sa première victoire chez les professionnels, lui qui évoluait encore dans les rangs juniors l’an dernier.

BOOM!! First year U23 and one of the top juniors last year, Aubin Sparfel, takes his first ever pro win by clinching the #TourduFinistere with beast level sprint! Wow! 🔥🔥https://t.co/CdzM49kAMU pic.twitter.com/23Zvab3hjG

