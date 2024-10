Après 58 kilomètres de course, la course hommes des trois vallées varésines a été stoppée en raison des fortes chutes de pluie.

🇮🇹 #TreValliVaresine Race has been cancelled 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/vjSzuQoqMI — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) October 8, 2024

Il n’y aura pas de vainqueur au terme de la course hommes des 3 vallées varésines 2024. Alors que les coureurs avaient parcouru 58 kilomètres et qu’on retrouvait une belle échappée à l’avant avec Romain Bardet ou encore Enric Mas, la course a été arrêtée en raison des fortes précipitations qui touchent la région. Tadej Pogačar et Remco Evenepoel étaient au départ, à quatre jours du Tour de Lombardie.