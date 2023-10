Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 102ᵉ édition des Trois Vallées Varésines. Dans la dernière ascension du Morosolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) place une violente accélération, suivi de près par Roglic, Carapaz et Enric Mas. Ilan Wan Wilder profite du marquage entre les favoris pour partir seul à 9 kilomètres de l’arrivée. Le Belge réalise un numéro en solitaire et décroche la troisième victoire de sa carrière. Il devance Richard Carapaz, sorti dans le dernier kilomètre, et Aleksandr Vlasov qui règle le groupe des favoris au sprint. Primoz Roglic est 4ᵉ, devant Tadej Pogacar qui prend la 5ᵉ place.

🔥 Van Wilder se impone en solitario en los Tres Valles Varesinos. Ni Roglic, ni Pogacar, ni Mas, ninguno de los favoritos pudo con la escapada final del belga. 🧐 ¿Será la última victoria del Quick Step antes de la fusión?#LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/d5dQ9gB87a — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 3, 2023

La réaction d’Ilan Van Wilder

« Je suis très heureux de cette victoire, la victoire la moins attendue de ma carrière, car elle est survenue après ne pas me sentir très bien samedi dernier au Giro dell’Emilia. Quand je suis parti, cela s’est produit sans que je veuille attaquer, tout ce que j’avais l’intention de faire était de faire un tempo, mais ensuite j’ai eu un écart et j’ai fait le plein d’essence. Brama m’encourageait tout le temps depuis la voiture, me disant que je devais faire un contre-la-montre jusqu’à l’arrivée, et c’est ce que j’ai fait. C’est une victoire émouvante, une pour mes coéquipiers et le staff, après une semaine difficile. »

Le classement des Trois Vallées Varésines