Les UCI Gravel World Series : une belle expansion en 2025

Pour 2025, les UCI Gravel World Series s’étendent avec 15 nouvelles courses, portant le total à 35 événements. Ces compétitions sont réparties sur quatre continents, reflétant l’engouement mondial pour le gravel. Gérone, avec sa position stratégique en septembre, devient un point focal du calendrier, offrant les dernières opportunités de qualification pour le championnat du monde prévu à Nice en octobre. Cette expansion souligne l’importance croissante de la discipline au sein du cyclisme mondial.

Gérone, une scène privilégiée pour le gravel

Lors de l’édition 2024 de la Sea Otter Europe, les UCI World Gravel Series ont consolidé leur place de choix, attirant un public international et des participants prestigieux. Même en l’absence du champion du monde Matej Mohoric, blessé, la course a accueilli des stars telles que Matevz Goveckar et Tiffany Cromwell, qui ont triomphé dans les catégories hommes et femmes. Des légendes du cyclisme comme Miguel Indurain, Alejandro Valverde, et d’autres figures telles que Tiago Ferreira et Iván García Cortina ont également pris part à l’événement, confirmant Gérone comme un carrefour incontournable pour le gravel.

Sea Otter Europe 2025 : vers de nouveaux sommets

Avec 732 participants lors de la précédente édition, Gérone s’est affirmée comme un haut lieu pour le gravel, grâce à ses paysages variés et ses pistes techniques. La Sea Otter Europe 2025 ambitionne de dépasser ces chiffres, en s’appuyant sur le succès et la réputation solidement établis de l’événement. La ville catalane continue à attirer amateurs et professionnels, renforçant son statut de destination phare pour le gravel.

Gérone, un attrait indéniable pour les cyclistes

Gérone, réputée pour ses routes pittoresques et son climat agréable, est devenue une destination privilégiée pour les cyclistes du monde entier. L’événement de 2025 devrait accentuer cet attrait, offrant une plateforme idéale pour les athlètes et une vitrine de choix pour le gravel. Le Sea Otter Europe s’impose ainsi comme un événement majeur du calendrier cycliste, célébrant le gravel dans un cadre unique et stimulant.