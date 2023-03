La date de l’UCI Track Champions League 2023 a été annoncée aujourd’hui dans le cadre du ‘Start of Season Cycling Launch’ de Warner Bros Discovery Sports. Cette compétition de cyclisme sur piste s’apprête à entrer dans sa troisième saison, qui se déroulera plus tôt cette année, et verra le retour de coureurs tels que Mathilde Gros (FRA), Katie Archibald (GBR) et Matthew Richardson (AUS). 36 hommes et 36 femmes concourront dans quatre lieux clés sur cinq tours dans l’espoir de remporter les maillots bleus de leader tant convoités.

De nouvelles dates pour ne pas impacter les plans de saison des coureurs

Florian Pavia, directeur de la série UCI Track Champions League, a déclaré: « Plusieurs facteurs ont dû être pris en compte avant de prendre la décision de repositionner la saison de l’UCI Track Champions League plus tôt dans l’année. Nous sommes maintenant alignés sur le calendrier mondial de l’UCI, notre principal intervenant. Cette année diffère des deux années précédentes, avec les Championnats du Monde de Cyclisme de l’UCI qui auront lieu en août et qui réuniront presque toutes les disciplines de cyclisme, alors que les Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste de l’UCI ont généralement lieu en octobre. Nous voulions également éviter tout conflit avec les camps d’entraînement de cyclisme sur route, afin de faciliter la participation des meilleurs coureurs d’endurance dont les plans de saison sont généralement basés sur les horaires de leurs équipes de cyclisme sur route ».

Les 72 coureurs qui participeront à la troisième saison de l’UCI Track Champions League seront confirmés plus tard cette année, les quatre champions en titre étant automatiquement qualifiés pour participer. La participation de nouveaux athlètes dépendra de leur performance aux Championnats du Monde de Cyclisme.

Mathilde Gros, la gagnante de l’épreuve de sprint féminin de l’UCI Track Champions League 2022, a déclaré: « Pour moi, une série avec l’intensité de l’UCI Track Champions League est essentielle pour la préparation d’un athlète pour l’année olympique de 2024. C’est un niveau de compétition exigeant qui offre également l’opportunité aux coureurs de se présenter à de nouveaux publics grâce aux diffusions télévisées. J’ai reçu beaucoup de messages de jeunes coureuses disant qu’elles voulaient vraiment essayer le cyclisme sur piste après m’avoir vue gagner la saison dernière ».

Laura Kenny, quintuple championne olympique et concurrente de l’UCI Track Champions League, a déclaré: « J’ai vu l’UCI Track Champions League des deux côtés – en tant qu’athlète et en tant que commentatrice. Les deux côtés apportent quelque chose de complètement différent : en tant qu’athlète, vous ressentez le côté vraiment intense de la compétition, mais en tant que diffuseur, vous commencez à dévoiler les relations entre les coureurs, qui est compétitif avec qui et qui s’entend bien sur et hors de la piste. Cela vous donne une véritable idée de leur personnalité. »

En 2022, la série a attiré plus de 18 000 spectateurs dans les vélodromes de classe mondiale à Majorque (Espagne), Berlin (Allemagne), Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris, France) et Londres (Grande-Bretagne). Soixante-douze des meilleurs cyclistes sur piste du monde, qui avaient remporté 60 titres de championnat du monde UCI et 28 médailles olympiques entre eux, ont concouru pour des honneurs dans les catégories de sprint et d’endurance pour hommes et femmes.

Comment suivre l’UCI Track Champions League 2023 ?

La compétition est disponible en direct et en replay, ainsi que des temps forts après la course via les plateformes Warner Bros Discovery, notamment discovery+ , Eurosport et l’application Eurosport.

Le calendrier complet des courses pour 2023, comprenant les dates et les lieux de chaque manche, sera bientôt annoncé.

Pour plus d’informations sur l’UCI Track Champions League, rendez-vous sur : ucitrackchampionsleague.com