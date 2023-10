Les Têtes d’Affiche et Nouveaux Visages

Les champions olympiques et mondiaux actuels tels que Matthijs Büchli, William Tidball, Theo Reinhardt, Quentin Lafarge, et d’autres sont prêts à enflammer la piste. Claudio Imhof, le champion en titre, et Gavin Hoover, le gagnant de 2021, sont de retour pour défendre leurs titres respectifs. La liste féminine est tout aussi impressionnante avec des noms comme Katie Archibald, Neah Evans, Sophie Lewis, et Anita Stenberg. 16 coureurs, dont Lara Gillespie, Hélène Hesters et Eyia Hashimoto, feront leurs débuts dans l’UCI Track Champions League.

Diversité Internationale et Témoignages des Coureurs

Avec des coureurs de 19 pays différents, la compétition promet d’être un véritable melting-pot de talents. La Grande-Bretagne mène la charge avec le plus grand nombre de participants. Des sentiments d’anticipation et d’excitation sont partagés par les coureurs, chacun exprimant son enthousiasme à l’idée de participer à cet événement prestigieux. Matthijs Büchli évoque la nature explosive des épreuves d’endurance, tandis que Sophie Lewis souligne l’importance de l’expérience acquise lors de la compétition.

Calendrier des Courses