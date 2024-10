Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la quatrième édition de la Veneto Classic, dernière course de la saison. Dernier rescapé de l’échappée matinale, Magnus Cort s’est imposé en solitaire. Il devance Romain Grégoire (Groupama-FDJ), qui avait distancé tous les autres favoris dans les derniers pourcentages, et Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), qui complète le podium.

Magnus Cort wins the #VenetoClassic 2024, bringing the pro cycling season to a close! 👨https://t.co/ScQ2mPce4n pic.twitter.com/OuRt1anwVn

— Eemeli (@LosBrolin) October 20, 2024