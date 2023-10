Davide Formolo (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ édition de la Veneto Classic. Dans l’ascension non goudronnée de Diesel Farm (1,2 km à 10,2%), Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) produit son effort et sort tout le monde de sa roue. Distancé dans les plus forts pourcentages, Marc Hirschi (UAE Team Emirates) parvient à revenir dans la descente en graviers. À 7 kilomètres de l’arrivée, Davide Formolo (UAE Team Emirates) revient sur le duo de tête. Dans la dernière ascension de Contra Soarda (0,4 km à 13,2%), Formolo s’en va seul. À 30 ans, il signe sa deuxième victoire de la saison. Comme sur la Coppa Agostoni il y a quelques semaines, il devance son coéquipier Marc Hirschi. Filippo Zana complète le podium. Premier Français, Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) prend la neuvième place.

Le classement de la Veneto Classic