Alexander Salby (Bingoal WB) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du ZLM Tour. Au terme de cette dernière journée de course rapide et nerveuse avec les bordures, le Danois s’est imposé en anticipant le sprint à 300 mètres de la ligne. Il devance Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team) et Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini). Vainqueur du CLM sur la 1ʳᵉ étape, Rune Herregodts remporte le classement général de cette 35ᵉ édition du ZLM Tour. Sur le podium final, il devance Max Walker (Astana Qazaqstan Team) et Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team).

Alexander Salby sprint naar de winst!🥇 In een bliksemsnelle rit pakt de Deense coureur van @BingoalWb de zege. pic.twitter.com/Mtzun3B9zz — ZLM Tour (@ZLM_TOUR) June 9, 2024

La réaction de Rune Herregodts :

« Nous nous attendions à des bordures pour cette dernière étape, c’est pourquoi nous avons toujours couru en bloc à l’avant pour ne pas être surpris. Ainsi, Mike Teunissen et moi nous sommes retrouvés dans un groupe de tête après une heure de course. C’était une situation parfaite jusqu’à ce qu’elle soit complètement inversée lorsque Rudiger Selig a chuté devant moi. Je suis tombé, en atterrissant durement sur mon épaule. Au moment où je me suis relevé, le peloton m’avait déjà dépassé, mais malgré la douleur, j’ai quand même pu reprendre le contact ».

« Nous avons dû sacrifier toute l’équipe pour réduire l’écart avec le groupe de tête, ce qui nous a malheureusement empêché de bien emmener Gerben Thijssen dans le sprint. Tout comme hier, lorsque j’ai commis une erreur en ratant le premier échelon, l’équipe a réussi à corriger une situation compliquée. Je tiens à remercier chacun de mes coéquipiers pour le travail qu’ils ont accompli ces derniers jours pour défendre mon maillot jaune de leader, ainsi que tout le staff pour leur soutien. Mon prochain objectif est le Tour de Belgique, notamment le contre-la-montre d’ouverture. Il faudra surveiller mon épaule, mais ça ne m’empêchera pas de profiter de cette victoire ! »

Le classement de la 5ᵉ étape du ZLM Tour

Alexander Salby Gleb Syritsa Jakub Mareczko

Results powered by FirstCycling.com