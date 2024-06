Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du ZLM Tour. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 14,7 kilomètres autour de Westkapelle, le Belge a signé le meilleur temps en 17:16″, à plus de 51 km/h de moyenne. Il devance Tim Van Dijke (Visma | Lease a Bike) et Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team). Herregodts décroche son quatrième succès chez les professionnels, le premier depuis août 2022, et s’empare de la tête du classement général.

VICTORY FOR RUNE HERREGODTS!!! 🥇 Rune wins the time trial and secures the first yellow jersey 💛 #ZLMTour2024 pic.twitter.com/sOTlJ31BEI — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 5, 2024

La réaction de Rune Herregodts :

« J’avais beaucoup d’ambition au départ de ce contre-la-montre et je suis fier de remporter cette victoire, la première sur un chrono international dans l’histoire de l’équipe. C’est une récompense pour les investissements consentis par notre structure dans cette discipline ces dernières années. Pour prétendre à la victoire, chaque détail compte, ce qui nécessite d’énormes efforts de toutes les parties prenantes, coureurs, staff et partenaires. Par exemple, j’ai reçu le soutien du directeur sportif Dimitri Claeys pour la reconnaissance de ce contre-la-montre et celui du Tour de Belgique mercredi prochain. Avant ce chrono, Adriaan et moi avons longuement discuté du meilleur temps de départ en fonction des prévisions du vent. Il m’a aussi promis de se baigner dans la mer de Zélande si un coureur de notre équipe gagnait. C’était le facteur de motivation supplémentaire lors des derniers kilomètres le long du littoral… »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du ZLM Tour

Rune Herregodts Tim Van Dijke Gleb Syritsa

