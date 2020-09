Publié le 24/09/2020 17:43

Vice-championne du monde à trois reprises consécutives, la Néerlandaise Anna Van der Breggen s'impose aujourd'hui à Imola. Elle devance la Suisse Marlen Reusser et sa compatriote Ellen Van Dijk.

Initialement prévus en Suisse à Martigny, les Championnats du Monde se déroulent finalement cette semaine à Imola en Italie. En effet en raison du Covid-19, le gouvernement Suisse a préféré annuler l’événement afin de ne pas prendre de risque. Chapeau à la ville italienne d’Imola d’avoir réussi à organiser l’épreuve en seulement quelques semaines de préparation. Seules les compétitions élites auront lieu cette année, avec les contre-la-montres individuels femmes et hommes, ainsi que les deux courses en ligne. Malheureusement pas de Mondial pour les catégories jeunes juniors et espoirs.

Chloé Dygert abandonne | © UCI

C’est sur un parcours de 31,7 kilomètres que les féminines se sont disputées le titre mondial : un tracé roulant avec une portion vent de face et une portion vent favorable, puis un final plus casse-patte avec un enchaînement de petites bosses. Saison particulière signifie que peu de contre-la-montre ont eu lieu, mise à part sur les championnats nationaux et européens, les féminines n’ont pas eu l’occasion de se tester ailleurs. Rappelons que l’an dernier la jeune Américaine Chloé Dygert avait réalisé un énorme numéro en l’emportant à Harrogate, avec plus d’1’30’’ d’avance sur Anna Van der Breggen et près de 2 minutes sur Annemiek Van Vleuten. Cette dernière n’est pas au départ aujourd’hui, suite à une chute lors du Giro.

Anna Van der Breggen s'impose à Imola | © UCI

Cette année les écarts ont été beaucoup plus serré, avec les 8 premières en 1 minute et 31 secondes. C’est la Néerlandaise Anna Van der Breggen qui l’emporte en 40’20’’, soit à 47,2km/h de moyenne, très rapide. Elle devance de seulement 15 secondes la Suisse Marlen Reusser, vice-championne d’Europe alors qu’elle avait eu un ennui mécanique. Une autre Hollandaise complète le podium avec Ellen Van Dijk. La tenante du titre Chloé Dygert a malheureusement été victime d’une chute, qui l’a contraint à l’abandon. Chez les Françaises Audrey Cordon-Ragot prend la 11ème place à 1’53’’ de la vainqueur et Juliette Labous est 17ème à 2’30’’.

Juliette Labous au départ | © FFC

Rendez-vous demain pour l’épreuve chronométrée hommes avec un gros plateau au départ : Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Wout Van Aert, Stefan Kung ou encore le tenant du titre Rohan Dennis seront de la partie.

Classement championnat du monde contre-la-montre femmes :

Anna Van der Breggen (NED) en 40’20’’ (47,2km/h de moyenne) Marlen Reusser (SUI) à 15’’ Ellen Van Dijk (NED) à 31’’ Lisa Brennauer (ALL) à 45’’ Grace Brown (AUS) à 1’01’’ Amber Neben (USA) à 1’20’’ Emma Norsgaard (DAN) à 1’22’’ Mieke Kroger (ALL) à 1’31’’ Lauren Stephen (USA) à 1’43’’ Vittoria Bussi (ITA) à 1’46’’

Par Maëlle Grossetête