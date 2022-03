Gravel Legend - Nature Is Bike : Des nouveautés en 2022 !

Publié le 15/03/2022 15:10

Nature is Bike, l’évènement gravel, revient les 24, 25, 26 juin 2022 à Angers pour sa deuxième édition !

L’édition 2021 avait connu un franc succès, nous y avions posé nos roues et vous pouvez retrouver notre compte rendu ici.

Au carrefour des 3 Véloroutes (Loire à vélo, Vélo Fran- cette, et Vallée du Loir à vélo) empruntées chaque année par près de de 200 000 cyclistes et cyclotouristes, Angers accueillera de nouveau le Festival européen du Gravel et du vélo d’aventure, mais cette fois-ci au cœur de la ville, Place de la Rochefoucauld !

© Nature Is Bike

L’épreuve phare : la Gravel of Legend

Pour sa 2ème édition la Gravel of Legend , revient avec un nouveau parcours entre Arromanches-les-Bains et Angers. Après un départ mythique des plages de Normandie, ce périple de 300 km sera à terminer en 20h maximum. L’épreuve est née de l’ambition de symboliser le débarquement du Gravel en France avec pour mission de partager une aventure unique dans le plus grand respect de l’environnement. Les participants à cette épopée moderne vivront l’épreuve comme une expérience dans la quête du dépassement de soi mais également comme une reconnexion à la nature dans le plus grand respect de l’environnement. L’an dernier, ils étaient plus de 1000 participants à s’affronter sur les 4 épreuves réunissant 3140m de dénivelé.

© Nature Is Bike

Les nouveautés 2022 de Nature Is Bike

Quatre nouvelles épreuves font leur apparition pour cette seconde édition : la Gold Bikepacking Specialized, Gravel 150 Chrono Sram, la Rando Festive et la Bikepacking 2x40 Liv.

Gold Bikepacking Specialized

Cette nouvelle épreuve sera la version bikepacking de la GRAVEL OF LEGEND. Une nouvelle façon de vivre l’aventure Gold en totale autonomie, sans aucune assistance, avec un équipement complet (nourriture, vêtements, matériel de camping...). L’occasion de profiter encore davantage d’incroyables paysages entre la Normandie et les Pays de la Loire.

24 et 25 juin 2022 – d’Arromanches-les-bains à Angers

40 heures en Gravel pour se déconnecter du superficiel

300 km en autonomie pour se reconnecter à l’essentiel

2 640 m de dénivelé cumulé positif

1 bivouac insolite à mi-parcours : l’étape Mayenne

5 départements, 5 histoires pour d’incroyables points remarquables à relier

Gravel 150 chrono Sram

Cette année, le parcours s’ouvre aux cyclistes en quête de performance. La Gravel150 chrono Sram est une nouvelle épreuve de 150 km avec 3 sections chronométrées. Une épreuve qui nécessitera de l’endurance et une vraie gestion de l’effort sur un parcours sportif. Les Alpes Mancelles, les sentiers forestiers du Parc Naturel Normandie-Maine et les bords de Sarthe seront le parfait terrain de jeu !

Gravel Festive

Une rando de 40km pas comme les autres avec une pause gourmande à mi-parours. À vivre entre collègues ou entre amis, le 25 juin 2022.

Bikepacking 2x40 Liv

Une découverte de l’aventure à vélo, ambiance feu de camp et bivouac au cœur de l’Anjou, le 25 et 26 juin.

Sans oublier le salon du gravel et de l’aventure avec la présence de grandes marques qui vous offrira trois jours d’évènement et d’animations. Rendez-vous là-bas !

© Nature Is Bike