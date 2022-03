Lancement officiel des UCI Gravel World Series

Publié le 25/03/2022 16:05

L'UCI et Golazo ont présenté les - UCI Gravel World Series - avec des courses sur quatre continents où les coureurs peuvent se qualifier pour les nouveaux Championnats du Monde Gravel UCI qui auront lieu à l'automne.

La date et le lieu de ces premiers Championnats du Monde Gravel UCI seront communiqués prochainement.

Né dans le Midwest américain il y a une quinzaine d'années, le gravel a gagné en popularité et est maintenant en plein essor dans le monde entier. Populaire par les cyclistes à la recherche de nouveaux défis, il combine des éléments de vélo de route et de VTT, et se déroule principalement sur des routes non goudronnées (gravier, chemins forestiers, chemins de ferme, pavés, etc.).





Fonctionnement des UCI Gravel World Series

Le concept de la nouvelle série de gravel est basé sur celui de la série mondiale Gran Fondo UCI existante et très réussie où les coureurs peuvent gagner leur place pour les Championnats du Monde UCI annuels. A chaque manche des nouvelles Séries Mondiales Gravel UCI, les 25% des meilleurs hommes et femmes de chaque catégorie d'âge se qualifieront pour les Championnats du Monde Gravel UCI qui couronneront les nouveaux Champions du Monde UCI de chaque catégorie d'âge.

La seule différence avec le concept de Gran Fondo est que les coureurs professionnels peuvent également participer aux épreuves de la série et se qualifier pour les Championnats du Monde UCI de la discipline.

La nouvelle série débutera le 3 avril avec une épreuve de 85 km aux Philippines. La série comptera un total de 12 épreuves : après les Philippines, la série se poursuivra avec deux courses aux États-Unis, deux en Australie et une épreuve en France, Pologne, Hollande, Suède, Belgique, Italie et Espagne. L'UCI a fait le choix de ne pas rendre la réglementation trop stricte les premières années, permettant aux coureurs de participer à sur tout type de vélo sans assistance électrique (gravel, cyclo-cross, VTT, route…). Cela sera évalué dans les années à venir.

Le président de l'UCI, David Lappartient, a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons maintenant un calendrier passionnant et riche d'événements sur gravier pour les coureurs à l'esprit aventureux qui aiment faire du vélo sur des routes et des chemins non goudronnés. Les meilleurs d'entre eux gagneront le droit de participer aux premiers Championnats du Monde Gravel UCI, dont les détails seront publiés prochainement. La Série Mondiale Gran Fondo UCI est incroyablement populaire, et je suis convaincu que ce concept sera également couronné de succès pour le format gravel. »





Trek partenaire des UCI Gravel World Series

Trek Bikes sera le partenaire titre des Trek UCI Gravel World Series de 2022 à 2024. La marque de vélos est heureuse de lier son nom à la série compte tenu de la croissance exponentielle du gravier ces dernières années. Trek pense que le vélo de gravier peut offrir une nouvelle expérience aux cyclistes de compétition et de loisir et est le vélo parfait qui peut être utilisé à différentes fins.

Les Trek UCI Gravel World Series seront gérés par la société belge de Sports & Health Golazo qui coordonne la Série Mondiale Gran Fondo UCI depuis 2011.

Calendrier 2022 Trek UCI Gravel World Series

3 Avr 2022 Gravel Philippines Bongabon, Nueva Ecija PHI 15 Mai 2022 Seven Nannup AUS 5 Juin 2022 Wish One Gravel Race Millau FRA 18 Juin 2022 Gravel Adventure Swieradow-Zdroj POL 25 Juin 2022 Highlands Gravel Classic Fayetteville USA 6 Aout 2022 Jingle GX Gravel Race Amana USA 20 Aout 2022 Gravel Grit n Grind Halmstad SUE 27 Aout 2022 Houffa Gravel Houffalize BEL 3 Sep 2022 La Monsterrato Quattordio ITA 04 Sep 2022 Gravelista Beechworth AUS 17 Sep 2022 Gravel One Fifty Veenhuizen HOL 18 Sep 2022 Ranxo Ponts ESP