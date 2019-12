Les 101 qui font ...

Publié le 22/12/2019 08:00

En rejoignant Skoda, elle se liait indirectement à une belle histoire avec la Grande Boucle, s'étendant aujourd'hui plus de 16 ans. Portrait de la directrice du département français de la marque tchèque : Dorothée Bonassies

Elle a beau préférer lorsqu’il y a quatre roues plutôt que deux, lorsque la traction est mécanique que physique, lorsque le carburant est fossile plutôt que nutritif, et pourtant elle a bien sa place dans cette rubrique des 101 personnes qui font le cyclisme français. Malgré toute une carrière effectuée dans le secteur automobile, occupant successivement les postes à responsabilité de grandes marques du marché, elle s’est récemment rapprochée indirectement de la Petite Reine. En contribuant ironiquement au rayonnement du Tour de France en lui fournissant une remarquable flotte de véhicules suiveurs, elle prend pleinement part à la magnificence de cette formidable aventure de trois semaines qui égaye le monde durant le mois de juillet. Amatrice de sports collectifs et de course à pied, elle offre aujourd’hui à l’un des sports rois des français l’opportunité de se doter d’une touche de modernité et de luxe, lui qui plonge pourtant ses racines dans l’histoire des forçats de la route. Lorsque chaque matin, Christian Prudhomme se dresse au milieu de sa voiture pour agiter le drapeau blanc, libérant une horde de coureurs prêts à affronter toutes les difficultés que leur propose le parcours du jour, le directeur de la Grande Boucle célèbre inconsciemment un partenariat qui s’étire désormais depuis plus de 16 ans. Portrait de la femme qui en a pris la tête, portrait de Dorothée Bonassies, directrice de Skoda France. Dorothée Bonassies | © L'automobile & L'Entreprise

Son parcours :

Après l’obtention de son diplôme à l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille, Dorothée Bonassies a rapidement trouvé sa voie dans le domaine automobile. Embauchée chez Renault dès 1993 après un court passage au Crédit Lyonnais aux Pays-Bas, elle a longtemps fait preuve d’une fidélité incontestable vis-à-vis du groupe français. Nommée successivement responsable des pôles marketing en Suisse, Allemagne et Autriche, elle y a mis à profit sa maîtrise de la langue de Goethe pour promouvoir les produits de la marque au losange. De retour au sein des frontières de l’hexagone, elle y est devenue directrice du réseau Ile de France, avant de s’investir au sein du service d’après-vente. En intégrant par la suite la partie du groupe Renault en charge de la vente au détail, elle s’est hissée au poste de directrice de succursales franciliennes, en dirigeant notamment cinq garages à Paris Rive Gauche, gérant ainsi environ 130 collaborateurs pour un chiffre d’affaire atteignant les 53 millions d’euros. Réintégrant ensuite le service après-vente, elle a à nouveau mis en avant ses compétences linguistiques en dirigeant le pôle européen. Finalement transfuge en janvier 2017 chez le groupe Volkswagen en y étant nommée directrice du département développement réseau, elle a enfin rejoint la filiale tchèque de l’entreprises allemande en mars 2018 pour prendre les commandes de Skoda France au profit d’un jeu de chaises musicales, succédant ainsi à Lahouari Bennaoum, parti chez Audi France.

Son statut aujourd’hui : Christian Prudhomme donne chaque année le départ des 21 étapes du Tour depuis le toit ouvrant de sa Skoda | © autoalgerie.com

Aujourd’hui, Dorothée Bonassies est donc partiellement à la charge du sponsoring avec plusieurs épreuves cyclistes, dont la reine est évidemment la Grande Boucle. En effet, dans une forme d’effet tout à fait paradoxal, la bicyclette est une excellente voie de promotion pour l’automobile, qui jouit d’une visibilité remarquablement importante, passant devant les millions de spectateurs agglutinés sur les bas-côtés et figurant en arrière-plan de multiples images télévisuelles. Avec un investissement de 8 millions d’euros pour fournir une flotte d’environ 300 véhicules, d’organisation d’évènements pour invités ou encore de services de relations publiques, la marque tchèque y trouve largement son compte, avec des retombées estimées dix fois supérieures. Des chars de la caravane publicitaire aux Skoda Superb des extrémités du peloton, l’emblème de l’oiseau volant est partout sur la Grande Boucle, et ne cesse d’ailleurs d’accroître ses engagements au fil des années. Partenaire officiel du maillot vert depuis 2015, elle a vu Peter Sagan devenir malgré lui un formidable ambassadeur de la filiale de Volkswagen, le slovaque ayant fait de la tête du classement par points sa propriété. De même, plus d’un siècle après la première conception d’un vélo par les usines de Laurin & Klement, Skoda continue de tisser des liens avec le cyclisme amateur en alignant chaque année des Team Skoda à l’Etape du Tour, au Vélo Vert festival ou encore au triathlon Audencia de La Baule. Avec des ambassadeurs comme Bernard Hinault, Vincent Luis Isabeau Courdurier, elle a pu y voir une nouvelle fois ses couleurs briller avec resplendissance. Avec un sponsoring d’une telle envergure, Dorothée Bonassies va devoir passer de la course aux pédales. Bernard Hinault sous le maillot de la Team Skoda | © Saint-Brieuc Ma Ville

Par Jean-Guillaume Langrognet