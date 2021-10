Récupération musculaire : les aliments conseillés avant de remonter sur le vélo

Publié le 22/10/2021 17:00

Après une chute ou une blessure, il est important d’avoir une bonne alimentation pour avoir la meilleure récupération possible et ainsi remonter rapidement sur le vélo. Voici les aliments conseillés.

Les sportifs qui se blessent et doivent passer par une période de récupération ont pour réflexe de réduire les calories jusqu’au moment de reprendre l’entraînement et la compétition. Cependant, le processus de guérison nécessite aussi du carburant pour régénérer les cellules blessées notamment au niveau musculaire. Une diététicienne nous explique les meilleurs aliments à privilégier pour accélérer ce processus de guérison sans pour autant prendre du poids. Voici le meilleur régime à suivre le temps de la récupération et avant de remonter sur le vélo.

alimentation guerison | ©

L’importance de certains aliments pour le processus de guérison

Cynthia Sass, diététicienne sportive, compare ainsi le processus de récupération de l’organisme après une blessure : « C'est comme réparer une maison » avant d’ajouter : « Une fissure dans les fondations nécessite des matières premières pour remettre les choses en place, et dans le corps, ces matières premières proviennent de ce que nous mangeons ».

La diététicienne explique par ailleurs que les protéines, les vitamines, les minéraux et les antioxydants peuvent aider à cicatriser les plaies, à détendre les tendons tendus et à réparer plus rapidement les os fracturés. Elle conseille de suivre les recommandations de son médecin, comme par exemple l’application de glace ou de surélever le membre blessé, mais aussi d’adopter un régime alimentaire à même de favoriser le processus de guérison.

Les aliments à privilégier pour accélérer la guérison

La diététicienne a dressé une liste d’aliments à placer dans votre panier de courses selon les apports en vitamines. La vitamine A aide à fabriquer des globules blancs pour combattre les infections, « ce qui est toujours un risque en cas de blessure », explique la diététicienne sportive. Elle conseille donc de consommer des carottes, des épinards, de la patate douce et du chou frisé pour la vitamine A.

Par ailleurs la diététicienne explique qu’il a été prouvé que la vitamine C accélère le processus de guérison de la peau et des muscles. Elle assure, par ailleurs, que la vitamine C aide également à réparer les tissus conjonctifs et le cartilage en contribuant à la formation de collagène, une protéine importante qui permet de construire les tissus cicatriciels, les vaisseaux sanguins et même les nouvelles cellules osseuses. Elle recommande donc la consommation d’oranges, de fraises, de poivrons et de brocolis pour avoir un bon apport en vitamine C

De la viande maigre pour les protéines

La diététicienne explique aussi que les viandes maigres regorgent de protéines, un élément essentiel à la production de nouvelles cellules. Elle s’appuie notamment sur une étude publiée dans le « Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology ». En effet, des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont identifié une protéine qui agit comme un pont entre les tissus endommagés, favorisant ainsi la réparation.

La diététicienne sportive explique enfin que les athlètes (hommes et femmes) ont besoin d’environ 112 grammes de protéines par jour pour un processus de guérison optimal. Consommer de la viande maigre est donc la façon la plus facile d’atteindre cet objectif. La viande de dinde maigre mais aussi le faux-filet et le poulet sont donc conseillées. Les végétariens ou végétaliens peuvent opter pour les protéines végétales comme le tofu, le tempeh, les pois chiches, les cacahuètes ou les amandes.