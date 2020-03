Tests de matériel

Publié le 27/03/2020 00:15

Tribe Sport Group, distributeur officiel et exclusif de Selle Italia pour la France, nous a convié à tester le nouveau système de bike fitting « idmatch Bike Lab » de la marque Italienne.

Hier vous avez pu découvrir la première partie de ce test ( https://www.velo101.com/magazine/article/test-de-lretude-posturale-idmatch-bike-lab-selle-italia-12--21920 ), voici aujourd'hui la suite et fin :

Une fois les cales réglées, nous passons à la phase de mesure de notre vélo, de notre position actuelle, cette étape n’est pas obligatoire mais représente un plus, en effet une étude posturale n’est pas uniquement réalisée dans le cadre de l’achat d’un nouveau vélo ou d’un cadre sur mesure, mais elle peut aussi être destinée à optimiser sa position sur son vélo actuel. Pour cela un outillage spécifique a été développé, le idmatch setup system un bras de mesure bi-dimensionnel coulissant sur le plateau, permettant de mesurer les cotes principales du vélo, via les points BRP et HB repérés par des cibles positionnées sur la selle et le cintre.

Le point BRP (Biomechanical Reference Point) est une sorte de barycentre, c’est le point d’intersection entre la ligne médiane où la selle atteint la largeur de 70 mm et le plan médian vertical (XZ) du vélo. Il représente le point de repère à partir duquel mesurer les paramètres utiles au montage de la selle (hauteur, recul, distance du cintre).

Le point HB (HandleBar) est le point d’intersection entre l’axe du cintre (au niveau de la fixation sur la potence) et le plan médian vertical (XZ) du vélo.

Le idmatch setup system peut être utilisé avant et après l’analyse, avant pour vérifier la position dans laquelle le cycliste roulait jusque-là et après pour ajuster la position en fonction des résultats du bike fitting.

Les données de notre position actuelle sont transférées dans le logiciel afin d’y être analysées et seront utilisées comme réglages de base du SmartBike.

Le idmatch SmartBike, c’est l’élément principal du système, il est là devant nous et nous intrigue depuis que nous sommes entrés dans ce bureau, il est imposant mais d’un design soigné, sous son allure de vélo caréné futuriste il renferme l’essentiel de la technologie idmatch.

Pendant que le technicien installe nos pédales, nous enfilons nos chaussures dont les cales viennent d’être réglées puis nous enfourchons la bête !

La position de départ est celle de notre vélo et le processus est très simple : il faut pédaler quelques minutes à cadence constante, mains dans le creux du cintre, une résistance électromagnétique comme sur un home-trainer permet de ne pas avoir l’impression de pédaler dans le vide et de ne pas se déhancher trop. La machine va ajuster automatiquement, en dynamique pendant cette phase de pédalage, notre position optimale issue des calculs de l’algorithme, comme l’explique la vidéo ci-dessous :

La détermination de la position optimale prend en compte plusieurs facteurs, tout d’abord les données de base comme notre âge et notre pratique, mais également toutes les mesures effectuées précédemment, ainsi que des nouvelles mesures scannées en live pendant la phase de pédalage. Enfin l’algorithme combine tout cela avec les données de tous les autres cyclistes précédemment mesurés et stockées dans le serveur idmatch, en effet il « apprend » et s’améliore en permanence en fonction des mesures venant des autres appareils en service aux 4 coins du monde et interconnectés via un serveur cloud. L’autre avantage de la connexion au serveur est la possibilité de prise en main du système à distance par un technicien, que ce soit pour de la maintenance, des mises à jour, de l’assistance ou même de la formation.

Pendant la phase de pédalage, la position évolue, la sensation est surprenante car on ressent bien les déplacements au niveau de la selle et du cintre, tous deux montés sur des poutres télescopiques actionnées par des servo-moteurs. Le processus est beaucoup plus rapide qu’avec les systèmes concurrents car on ne descend pas du vélo pour effectuer les réglages et si l’on doit essayer une selle ou un cintre différent, le système QRRS (Quick Release Replacement System) permet de les remplacer rapidement par un principe de glissière.





Au bout de quelques minutes, les déplacements de la selle et du cintre s’arrêtent, la position optimale est obtenue et enregistrée dans le logiciel. Nous descendons du vélo pour retourner devant le pupitre et procéder à la toute dernière étape qui consiste à choisir dans la base de données idmatch les composants de notre vélo adaptés aux résultats l’analyse.

Cette base de données est énorme et constamment mise à jour, on y trouve les cadres, selles, potences, cintres de la majorité des constructeurs du marché et Selle Italia joue le jeu jusqu’au bout puisque les selles des marques concurrentes sont également présentes dans cette base de données, bravo !

On peut choisir ses marques préférées, mais le logiciel applique des filtres et nous propose uniquement les composants adaptés aux résultats de notre étude posturale.

A la fin de cette procédure, le technicien valide et enregistre l’étude et nous recevons immédiatement par mail notre fiche récapitulative, un rapport de 4 pages très complet. La page 1 nous rappelle nos mesures corporelles, la page 2 reprend les dimensions des composants du vélo (longueur de manivelles, dimensions de cintre et de potence, taille de selle), ainsi que la position des cales.

La page 3 présente les cotes de géométrie/position obtenues et notamment les coordonnées X et Z des points BRP et HB expliqué précédemment et enfin la 4ème page affiche les 4 composants du vélo que nous avons sélectionné.

En se rendant sur la page « Utility » du site idmatch ( https://bikelab.idmatch.it/fr/utility/ ) il est possible de retranscrire les coordonnées des points BRP et HB en cotes standards (hauteur et recul de selle, distance selle-cintre, etc…) afin de régler facilement son vélo.

En comparant les mesures effectuées sur notre vélo avec les résultats de l’étude, le technicien à pu nous conseiller sur les quelques réglages et modifications à effectuer, comme par exemple la selle, la nôtre faisait 140 mm de largeur alors que les résultats de l’étude faisaient ressortir une taille « idmatch S3 » de 130 mm.

La largeur de selle est trop souvent négligée lors du choix de celle-ci, peu de cyclistes s’en préoccupent vraiment mais elle est pourtant très importante car elle définit votre recul réel sur le vélo. En effet, même si vous réglez bien votre recul de selle, votre bassin se calera automatiquement à l’endroit de la selle correspondant à votre distance-inter-trochantérienne, la moyenne étant 70 mm, le fameux BRP évoqué précédemment. Pour résumer, une selle trop large vous fera avancer le bassin, une selle trop étroite vous fera reculer et Selle Italia propose une large gamme de taille afin de répondre aux besoins de chacun :

Nous remercions Tribe Sport Group et Selle Italia qui nous ont gentiment envoyé à domicile quelques jours après ce test, la selle de taille « S3 » la plus adapté à nos résultats, en l’occurrence une SLR Boost Kit Carbonio Superflow.

Coté budget, parce qu’il faut bien en parler, le kit idmatch Bike Lab complet représente un gros investissement, certainement pas accessible aux petits détaillants puisqu’il faut compter environ 29500€ pour le kit « Professionnel », la version « Expert » sans le PC, le Setup System et le tapis est légèrement plus accessible à 22000€. En revanche, les kits de réglage des cales, « Foot Kit Regular » et « Foot Kit Premium » sont à la portée de toutes les boutiques puisqu’ils sont proposés respectivement à 545 et 790€.





En conclusion, si vous êtes un professionnel et que vous avez une grosse structure, un fort potentiel de clients ou si l’étude posturale est votre spécialité, l’investissement dans le kit complet sera sans doute judicieux pour augmenter vos volumes grâce à la simplicité et la rapidité du système idmatch. Si vous avez un magasin plus modeste, vous pourrez investir sans hésiter, dans un kit de réglage de cales que vous rentabiliserez très rapidement étant donné leur tarif très abordable et la forte demande et vous pourrez pourquoi pas, créer un partenariat avec un centre équipé du système complet pour y envoyer vos clients.

Enfin, si vous êtes un cycliste qui souhaite faire une étude posturale de qualité, n’hésitez pas, prenez rendez-vous chez Tribe à Cogolin ou dans un autre centre idmatch plus proche de chez vous, même s’il y en a encore très peu en France, vous ne serez pas déçu.

Plus d'infos sur :

https://bikelab.idmatch.it/

https://www.selleitalia.com/fr/idmatch/

